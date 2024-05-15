За добу відбулося 140 бойових зіткнень, втрати окупантів склали близько 890 осіб - Генштаб ЗСУ

За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та становищі наших військ не відбулося, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому о 23:00 середи.

"Втрати російських окупантів становили майже 890 осіб убитими й пораненими та 340 одиниць озброєння і військової техніки", - ідеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбук.

На Куп'янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника.

"Водночас бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка - Іванівка, Котлярівка - Піщане, Куземівка - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка. В окремих районах, унаслідок інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції", - уточнюється в повідомленні.

На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив п'ять спроб штурмувати наші позиції.

"Бойові дії ще тривають у районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована", - повідомляють у Генеральному штабі.

На Краматорському напрямку українські війська відбили п'ять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають у районах населених пунктів Новий та Андріївка.

На Покровському напрямку противник здійснив 18 безуспішних спроб атакувати наші позиції.

"Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине - Новоолександрівка, Очеретине - Калинове, Архангельське - Новоолександрівка, Соловйове - Сокіл. Також російські окупанти продовжують тиснути вогнем із різних видів озброєння, а наші воїни мужньо протистоять, на напрямках Очеретине - Солов'єве, Семенівка - Новоселівка Перша, Тоненьке - Уманське, Тоненьке - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Ситуація напружена, інформація про стан справ оновлюється", - інформує зведення.

На Курахівському напрямку наші війська відбили п'ять атак противника. Бої тривають у районах населених пунктів Водяне та Перемога. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Перемога.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили чотири атаки російських окупантів на напрямку Новопрокопівка - Роботине, під час боїв втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку наші воїни обороняють позиції на лівому березі Дніпра. За поточну добу відбито п'ять спроб противника витіснити українські війська.