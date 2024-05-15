У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Станом на 20:45 відомо вже про двох постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. Травмовані двоє цивільних чоловіків 40 і 20 років - госпіталізовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше він повідомив, що внаслідок вечірнього удару ЗС РФ по центру міста постраждала одна людина.