У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов
Станом на 20:45 відомо вже про двох постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. Травмовані двоє цивільних чоловіків 40 і 20 років - госпіталізовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Як повідомлялося, раніше він повідомив, що внаслідок вечірнього удару ЗС РФ по центру міста постраждала одна людина.