Події

20:57 15.05.2024

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов

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У Харкові внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено п'ятиповерхівку, двох людей госпіталізовано - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Станом на 20:45 відомо вже про двох постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. Травмовані двоє цивільних чоловіків 40 і 20 років - госпіталізовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше він повідомив, що внаслідок вечірнього удару ЗС РФ по центру міста постраждала одна людина.

 

Теги: #харків #обстріл

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