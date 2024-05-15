Події

15:07 15.05.2024

Кількість постраждалих у Миколаєві збільшилася до 5 осіб - ОВА

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Кількість постраждалих у Миколаєві збільшилася до 5 осіб - ОВА

Кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок ранкових ракетних ударів російських окупантів зросла до п'яти осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уже п'ятеро постраждалих. Усім медичну допомогу надано амбулаторно", - написав Кім у телеграмі у середу.

Як повідомлялося, у Миколаєві у середу вранці було зафіксовано два "прильоти" після оголошення про загрозу застосування РФ балістичної зброї.

Раніше повідомляли про трьох постраждалих.

Теги: #постраждалі #миколаїв #ракетні_удари

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