Кількість постраждалих у Миколаєві збільшилася до 5 осіб - ОВА

Кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок ранкових ракетних ударів російських окупантів зросла до п'яти осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уже п'ятеро постраждалих. Усім медичну допомогу надано амбулаторно", - написав Кім у телеграмі у середу.

Як повідомлялося, у Миколаєві у середу вранці було зафіксовано два "прильоти" після оголошення про загрозу застосування РФ балістичної зброї.

Раніше повідомляли про трьох постраждалих.