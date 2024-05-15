Блінкен зустрівся з представниками Фонду DEJURE та Центру протидії корупції

У Києві державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, і Центру протидії корупції, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Громадянське суспільство є основою демократії та ключовим рушієм європейського майбутнього України. Держсекретар Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, і Центру протидії корупції, щоб обговорити порядок денний боротьби з корупцією та впровадження реформ, які дадуть змогу розблокувати інвестиції приватного сектору, необхідні для відновлення", - процитувала слова Брінк пресслужба посольства США в телеграм-каналі.