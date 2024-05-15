Події

02:06 15.05.2024

Блінкен зустрівся з представниками Фонду DEJURE та Центру протидії корупції

1 хв читати
Блінкен зустрівся з представниками Фонду DEJURE та Центру протидії корупції

У Києві державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, і Центру протидії корупції, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Громадянське суспільство є основою демократії та ключовим рушієм європейського майбутнього України. Держсекретар Блінкен зустрівся з представниками Фундації DEJURE, Михайлом Жернаковим, і Центру протидії корупції, щоб обговорити порядок денний боротьби з корупцією та впровадження реформ, які дадуть змогу розблокувати інвестиції приватного сектору, необхідні для відновлення", - процитувала слова Брінк пресслужба посольства США в телеграм-каналі.

 

Теги: #україна #блінкен #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:39 15.05.2024
МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

МВС повідомило про 21 пораненого внаслідок учорашнього обстрілу Харкова

00:15 15.05.2024
На харківському напрямку в районах Лук'янців і Вовчанська ЗСУ перемістилися на більш вигідні позиції, бої тривають - Генштаб

На харківському напрямку в районах Лук'янців і Вовчанська ЗСУ перемістилися на більш вигідні позиції, бої тривають - Генштаб

23:43 14.05.2024
У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі - КМДА

У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі - КМДА

23:05 14.05.2024
Кулеба провів зустріч із міністрами опозиційного уряду Лейбористської партії Великої Британії

Кулеба провів зустріч із міністрами опозиційного уряду Лейбористської партії Великої Британії

22:50 14.05.2024
Аварійні відключення світла населенню пов'язані зі значним зростанням споживання - голова "Укренерго"

Аварійні відключення світла населенню пов'язані зі значним зростанням споживання - голова "Укренерго"

22:05 14.05.2024
Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

21:52 14.05.2024
Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військова оборона

Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військова оборона

21:27 14.05.2024
Блінкен: Майбутня двостороння угода у сфері безпеки з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів

Блінкен: Майбутня двостороння угода у сфері безпеки з Україною передбачає підтримку оборони та безпеки за низкою найважливіших напрямів

21:05 14.05.2024
Блінкен у Києві пообіцяв, що США конфіскують заморожені активи РФ

Блінкен у Києві пообіцяв, що США конфіскують заморожені активи РФ

21:01 14.05.2024
Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті

Блінкен: Мобілізація дасть змогу Україні зміцнити оборону і дасть відпочинок воїнам, які понад два роки на фронті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На харківському напрямку в районах Лук'янців і Вовчанська ЗСУ перемістилися на більш вигідні позиції, бої тривають - Генштаб

Аварійні відключення світла застосовуватимуться в Україні з 21:00 до 24:00 вівторка

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20 людей, серед них 3 дітей

Генштаб ЗС України: Ситуація на фронті залишається складною, армія РФ активізувалася на краматорському напрямку, зберігаючи тиск на покровському

Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

ОСТАННЄ

Умєров в Анкарі обговорив із турецьким колегою співпрацю у сфері оборони, ситуацію на фронті та регіоні Чорного моря

Аварійні відключення світла застосовуватимуться в Україні з 21:00 до 24:00 вівторка

В УКРАЇНІ АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ - ОБЛЕНЕРГО

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Помічник держсекретаря США не виключив призупинення фінансової допомоги Грузії

Страхування від воєнних ризиків пропонують до 50 страхових компаній України

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20 людей, серед них 3 дітей

Генштаб ЗС України: Ситуація на фронті залишається складною, армія РФ активізувалася на краматорському напрямку, зберігаючи тиск на покровському

Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

Нам потрібне помітне прискорення постачання - Зеленський про постачання іноземної військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА