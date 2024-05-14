Події

22:05 14.05.2024

Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

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Кулеба і Блінкен провели перший раунд переговорів у Києві в піцерії "Veterano Pizza"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва з візитом, провели переговори у відомій столичній піцерії "Veterano Pizza".

"Перший раунд переговорів ми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном провели в легендарній піцерії "Ветерано". Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розбудову нашої держави, про зброю для наших солдатів ми розпочали саме тут, де бачиш, заради кого і завдяки кому. Я розповів йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу "Українська", - написав Кулеба в Інстаграмі.

За його словами, держсекретар США "залишився задоволений і зворушений". Також міністри завтра проведуть наступні раунди переговорів.

 

 

Теги: #блінкен #кулеба

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