Кількість постраждалих у Харкові зросла до 20 людей, серед них 3 дітей

Правоохоронці документують наслідки ударів, завданих ЗС РФ по Шевченківському району Харкова близько 16:10.

"Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку. Інше влучання - у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Сталося загоряння щонайменше 15 гаражів. 20 людей дістали поранень й гострої реакції на стрес. Серед них 6 чоловіків, 11 жінок і троє дітей - дві дівчинки 12 і 8 років, а також 12-річний хлопчик", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Пошкоджено також цивільні автомобілі й гаражі, щонайменше 20 житлових і нежитлових будівель, серед яких торговельний центр, навчальний заклад, магазини тощо. Вибито вікна на вході однієї зі станцій метро.

За попередніми даними, росіяни використовували УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).