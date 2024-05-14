Ситуація на Харківщині контрольована

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки що зарано робити висновки із ситуації на Харківщині, але називає її "контрольованою".

"Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і дякую кожному за ефективність", - сказав Зеленський.