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18:20 14.05.2024

Рада ЄС готується ухвалити наступного тижня офіційне рішення щодо використання доходів від активів РФ

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Рада ЄС готується ухвалити наступного тижня офіційне рішення щодо використання доходів від активів РФ
Фото: elements.envato.com

Міністр фінансів Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Вінсент ван Петегем заявив про можливість ухвалення наступного тижня офіційного рішення щодо використання доходів від заморожених у Євросоюзі активів РФ.

"Бельгійське головування задоволене тим, що вдалося досягти угоди (щодо активів РФ) після місяців складних технічних переговорів. Цю угоду має бути офіційно затверджено наступного тижня", - сказав бельгійський міністр у вівторок на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань.

За його словами, на цьому засіданні міністри держав - членів ЄС "підтвердили найрішучішим чином свою підтримку досягнутої минулого тижня політичної угоди про використання надзвичайних доходів від заморожених російських активів".

"Ці фонди дадуть змогу зміцнити українські оборонні спроможності та допомогти зусиллям із відновлення країни", - сказав ван Петегем.

Зі свого боку виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, згадавши політичну угоду щодо цих доходів, заявив: "Ми сподіваємося, що зможемо швидко офіційно затвердити це, щоб мати змогу якнайшвидше допомагати Україні на додачу до виплат із Фонду для України".

Рада ЄС оголосила раніше у вівторок про схвалення українського плану з викладенням намірів уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни й визнала можливими регулярні виплати Києву з Фонду для України (за програмою Ukraine Facility) у EUR50 млрд.

Рада вирішила, що завдяки представленому плану "Україна виконує попередні умови для підтримки в рамках Фонду для України до EUR50 млрд " і що тепер "можуть почати надходити регулярні платежі" за умови реалізації узгоджених реформ та інвестицій.

Теги: #рада_єс #активи_рф

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