У Харкові ворожий удар спровокував пожежу в гаражах - Терехов

У Харкові зафіксовано два ворожі влучання: у багатоповерховий житловий будинок і в гаражі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Потрапляння в 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Наразі здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих. На місці іншого прильоту маємо влучання по гаражах - приблизно 10 із них горять. Пошкоджено багатоповерхівку. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери",- написав Терехов у своєму телеграм-каналі.