Події

17:50 14.05.2024

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, серед них діти - Синєгубов

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, серед них діти - Синєгубов

За оновленими даними, кількість постраждалих унаслідок ударів, завданих ЗС РФ по Харкову у вівторок після обіду, збільшилася до 15 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Серед травмованих чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому стані. Госпіталізовані. П’ятеро людей із гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 і 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харків #удар #постраждалі

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