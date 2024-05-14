Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, серед них діти - Синєгубов

За оновленими даними, кількість постраждалих унаслідок ударів, завданих ЗС РФ по Харкову у вівторок після обіду, збільшилася до 15 осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Серед травмованих чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка в середньому стані. Госпіталізовані. П’ятеро людей із гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 і 12 років. Одна дитина госпіталізована з легкими травмами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.