Міноборони надає повну підтримку в розслідуванні інциденту з представником ТЦК в Одесі

Міністерство оборони України надає повну підтримку правоохоронним органам, які розслідують конфліктний інцидент із представником Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), повідомляє відомство.

"Сьогодні в мережі інтернет був поширений відеоматеріал про конфліктний інцидент жінки з представником Одеського обласного Територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Внаслідок інциденту 19-річна громадянка була доставлена до місцевої лікарні з тілесними ушкодженням голови та грудної клітини", - йдеться в повідомленні.

За фактом завдання військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності", - наголосили у відомстві.