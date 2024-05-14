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07:59 14.05.2024

Ворог за добу втратив 1400 осіб

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Ворог за добу втратив 1400 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1400 окупантів, 11 танків, 43 бронемашини, 28 артсистем, 49 БПЛА, а також 35 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 485430 (+1400) осіб, танків - 7496 (+11) од, бойових броньованих машин - 14460 (+43) од, артилерійських систем - 12515 (+28) од, РСЗВ - 1070 (+0) од, засобів ППО - 798 (+1) од, літаків - 351 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9985 (+49), крилаті ракети - 2197 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 16907 (+29) од, спеціальна техніка - 2054 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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