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20:31 13.05.2024

Терехов закликав місцевий бізнес і депутатів усіх рівнів підтримати грошима захисників регіону

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Терехов закликав місцевий бізнес і депутатів усіх рівнів підтримати грошима захисників регіону

Військові підрозділи, що забезпечують захист Харкова та області, вже отримали або отримають найближчим часом кошти з бюджету міста на закупівлю необхідного їм, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Перебуваю в тісному контакті з командирами підрозділів, які захищають місто й область. Знаю їхні потреби, і мушу сказати - Харків уже виділив кошти деяким бригадам, а найближчим часом перерахує гроші й іншим нашим захисникам. Йдеться про мільйони і мільйони, щоб військові могли закупити необхідне для знищення ворога", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також закликав місцевий бізнес і депутатів фінансово підтримати захисників регіону.

"Також закликаю місцевий бізнес, депутатів міської ради, обранців обласної та районних рад регіону, а також депутатів Верховної Ради України від Харкова та області долучитися своїми грошима до захисту міста і регіону",- написав Терехов.

 

 

 

Теги: #харків #бізнес #заклик

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