Корнієнко не виключає заповнення окремих вакантних посад у Кабміні на найближчому пленарному тижні

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко не виключає, що наступного пленарного тижня український парламент може заповнити окремі наявні вакансії в Кабінеті Міністрів.

"У нас справді за тиждень знову будуть пленарні дні... Можливо, якісь призначення будуть на ті посади вакантні, які вже є", - сказав Корнієнко в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він нагадав, що в уряді вже досить довго деякі міністерства очолюють виконувачі обов'язків (у справах ветеранів; культури та інформаційної політики; молоді та спорту).

Корнієнко також зазначив, що після звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відбудови - міністра розвитку громад територій та інфраструктури і через необхідність відновити в Україні міністерство регіонального розвитку кількість вакансій в уряді збільшилася.

"Кадрові питання точно можуть бути, я не виключав би їх із наших планів на найближчі тижні", - наголосив Корнієнко.