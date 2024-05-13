Люксембург візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, під час якої сторони обговорили очікування від інавгураційного саміту миру в Швейцарії.

"Я радий, що Люксембург підтвердив свою участь, а також готовність працювати з країнами, які перебувають під російським інформаційним впливом", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок за підсумками розмови.

За його словами, сторони також проговорили фінансування Люксембургом оборонної підтримки для України. "Готуємося зафіксувати це у двосторонній безпековій угоді", - повідомив Зеленський.