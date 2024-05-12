Події

16:27 12.05.2024

ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ ТА ПЕРЕДМІСТЮ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

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ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ ТА ПЕРЕДМІСТЮ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Теги: #харків

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