ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ ТА ПЕРЕДМІСТЮ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ ТА ПЕРЕДМІСТЮ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ ТА ПЕРЕДМІСТЮ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
На Харківщині ситуація загострилася, тривають бої в прикордонних районах уздовж держкордону з РФ - Сирський
Зеленський у День матері подякував українкам за їхню важку працю, доброту й надзвичайну мужність у складний для країни час
На харківському напрямку ЗСУ другу добу ведуть контрударні дії в семи прикордонних селах із РФ - ОСУВ "Хортиця"
ГУР МО про нічну атаку дронів на військові об'єкти в РФ: Це закономірний наслідок російського вторгнення
На Харківщині ситуація загострилася, тривають бої в прикордонних районах уздовж держкордону з РФ - Сирський
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