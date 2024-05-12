Однією з цілей наступу РФ у Харківській області, можливо, є створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода - ISW

Напрямки російських наступальних операцій у районі міжнародного кордону України та РФ дають змогу припустити, що Росія, можливо, намагається створити "буферну зону" для захисту міста Бєлгорода, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Російські офіційні особи, включно з Володимиром Путіним, нещодавно закликали до створення "буферної зони" для захисту заявлених і фактичних територій Росії від українських ударів. Хоча ця заявлена мета фактично недосяжна доти, доки зберігається незалежна Україна з будь-якими ударними можливостями та бажанням воювати, кремлівські чиновники прямо вказали місто Харків як частину гіпотетичної обмеженої демілітаризованої зони, спрямованої на захист міста Бєлгорода", - йдеться у звіті ISW від 11 травня.

Крім цього, 10 травня західні та українські ЗМІ повідомили, що українські військові джерела заявили, що російські війська мають намір створити 10-кілометрову буферну зону вздовж північного кордону в Харківській області.

Зазначається, що мета ворога, ймовірно, спрямована не тільки на те, щоб вивести українську ствольну артилерію із зони досяжності російських військових логістичних систем у Білгородській області, а й на те, щоб підвести російську ствольну артилерію на відстань удару від Харкова.

Наразі росіяни проводять наступальні операції в районі Гоптівки (на північний захід від Липців) і також намагаються просуватися в районах, що відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська вже домоглися тактично значних успіхів.

Також окупанти проводять наступальні операції на північ і захід від Вовчанська по обидва боки річки Сіверський Донець, що створить значну перешкоду для російських сил на східному березі річки, якщо вони спробують просунутися на південний захід до міста Харків.

У ISW припускають, що російські наступальні операції на півночі Харківської області не спрямовані на негайне проведення великомасштабної наступальної операції з метою охоплення, оточення або захоплення міста Харкова.

"Однак російські сили можуть бути націлені на захоплення широкої смуги української території в районі безпосередньо на південь від кордону з Бєлгородською областю, можливо, включно з Вовчанськом, для створення "буферної зони". Спроби російських військ просунутися на відносно широкій і не дуже глибокій території вздовж кордону, особливо в районі на північ від Гоптівки в напрямку Козачої Лопані, ще раз вказують на те, що саме це є російською оперативною метою в районі міжнародного кордону", - наголошується в повідомленні.