За добу на Донеччині через російські обстріли поранено двох жителів

У Донецькій області за минулу добу через російські обстріли поранено двох жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у телеграм-каналі в неділю, 12 травня.

"За 11 травня росіяни поранили 2 жителів Донецької області: у Новоселівці Першій і Миколаївці", - написав він.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1958 жителів, поранено - 4888.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.