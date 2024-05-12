Події

08:13 12.05.2024

За добу на Донеччині через російські обстріли поранено двох жителів

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За добу на Донеччині через російські обстріли поранено двох жителів

У Донецькій області за минулу добу через російські обстріли поранено двох жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у телеграм-каналі в неділю, 12 травня.

"За 11 травня росіяни поранили 2 жителів Донецької області: у Новоселівці Першій і Миколаївці", - написав він.

За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1958 жителів, поранено - 4888.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.

 

Теги: #донецька #обстріли

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