За добу на Донеччині через російські обстріли поранено двох жителів
У Донецькій області за минулу добу через російські обстріли поранено двох жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у телеграм-каналі в неділю, 12 травня.
"За 11 травня росіяни поранили 2 жителів Донецької області: у Новоселівці Першій і Миколаївці", - написав він.
За даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 1958 жителів, поранено - 4888.
Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.