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00:53 12.05.2024

ЦАХАЛ закликає евакуюватися жителів Гази, які залишилися в Рафасі, напередодні розширення військової операції

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ЦАХАЛ закликає евакуюватися жителів Гази, які залишилися в Рафасі, напередодні розширення військової операції

Ізраїльські військові в суботу вранці почали закликати палестинців залишити решту житлових кварталів району Рафах, продовжуючи операцію проти терористичного угруповання ХАМАС на півдні Сектора Газа, повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що минулого тижня Армія оборони Ізраїлю закликала евакуюватися зі східних околиць Рафаха, перш ніж почати військову операцію. Останнє попередження охопило табори Рафах і Шабура, а також райони Генейна і Хірбат аль-Адас, розташовані трохи глибше в місті.

Мирним жителям було запропоновано перебратися в розширену гуманітарну зону в районах Аль-Мавасі і Хан-Юніс на півдні Гази.

Цей крок було зроблено після того, як кабінет безпеки Ізраїлю проголосував у четвер увечері за схвалення розширення операції ЦАХАЛу в Рафасі.

У суботу військові заявили, що також готуються розпочати нову операцію в Джабалії на півночі Гази після того, як виявили спроби бойовиків ХАМАС там перегрупуватися.

Теги: #ізраїль #газа #рафах

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