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22:32 11.05.2024

Членство в НАТО є життєво важливим для української державності - Порошенко

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Членство в НАТО є життєво важливим для української державності - Порошенко

Україна зараз повинна об'єднати всі зусилля для того, щоб на Вашингтонському саміті НАТО отримати запрошення до Альянсу, заявив лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко в інтерв'ю журналісту Пітеру Залмаєву.

За словами п'ятого Президента, це життєво важливо для української державності та для стабільної безпекової ситуації в Європі. Порошенко пояснив, що з цією метою переконував німецьких політиків під час візиту до Берліна ухвалити відповідну резолюцію Бундестагу щодо підтримки запрошення України.

"Що нам треба зробити до того, коли у Вашингтоні буде саміт? Перше. Ми маємо мобілізувати всі країни-члени НАТО до того, щоб залишити рішення на ухвалу Вашингтона. І далі вже, використовуючи підтримку наших партнерів, колег-конгресменів, забезпечити рішення про запрошення. Це ще далеко не членство, але це прямий дороговказ - як закінчити війну", - сказав Порошенко.

"Мої аргументи для німців були дуже вагомі. Я говорив, що без членства України в НАТО війна не буде закінчена. Ви хочете миру? Відкривайте ворота для України в НАТО. Ви хочете стабільної безпекової ситуації на континенті? Будь ласка, відкривайте двері. Тому що росія зруйнувала будь-які інші форми гарантій безпеки, ніж 5 стаття Вашингтонської угоди. І нічого крім НАТО більше не захищає", - наголосив Порошенко.

"Я не вірю в будь-які двосторонні гарантії безпеки, тому що свого часу я хотів скористатися Будапештським меморандумом, і запросив дуже просту річ - про термінові безпекові консультації відповідно до Будапештського меморандуму. Це єдине, про що там прописано. Ми не отримали навіть цього", - нагадав п'ятий Президент.

Він наголосив, що "росія стала руйнівником післявоєнної системи безпеки у світі, яка базувалася на Раді Безпеки ООН. Коли країна-постійний член, яка має право вето, є агресором - система зруйнована".

"І тому для нас членство в НАТО - це питання життя і смерті. І тому зараз перед Вашингтоном делегації - президентська, урядові, парламентські, делегації громадських активістів, делегації церковних діячів - усі, хто може, мають день у день працювати, доносити. І зробити це дуже важливим, можливо, пріоритетним питанням внутрішньої політики кожної держави", - зазначив Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" наголосив: "Зараз готуються вибори до Європарламенту, до них залишилося менше місяця. Питання членства України в НАТО має бути тією консенсусною позицією, що той, хто проти членства - той прямо, опосередковано, свідомо, несвідомо, але працює на російський інтерес. І значить, працює проти безпеки в Європі".

"Давайте чесно говорити з людьми. Це питання виживання держави. Без НАТО Україна має величезний ризик за роки при продовженні війни втратити державність. І сьогодні ми маємо захистити цю державність", - резюмує Порошенко.

 

Теги: #нато #україна #порошенко

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