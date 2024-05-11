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19:46 11.05.2024

США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

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США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню HIMARS за приблизно $30 млн.

"Державний департамент ухвалив рішення схвалити надзвичайний продаж уряду України високомобільних артилерійських ракетних систем і пов'язаних із ними елементів матеріально-технічного забезпечення та програмної підтримки орієнтовною вартістю $30 млн. Агентство зі співробітництва в сфері оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж", - ідеться в повідомленні на сайті Агентства зі співробітництва в сфері безпеки Пентагону.

Зазначається, що український уряд звернувся з проханням придбати три ракетні комплекси HIMARS. Орієнтовна вартість закупівлі становить $30 млн, які будуть профінансовані владою Німеччини від імені України.

Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні зазначених систем, які надійдуть із запасів армії США.

Зазначається, що цей продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США "шляхом посилення спроможності України захищати себе і реагувати на тривалу російську агресію". "Це буде продаж зі складу армії США. Про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв'язку з цим потенційним продажем, не повідомляється. Реалізація запропонованого продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників", - наголошується в повідомленні.

Зазначається також, що цей продаж "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".

 

Теги: #німеччина #himars #сша

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