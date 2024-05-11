Понад 1,6 тис. абонентів залишилися без газу в Харківській області через обстріли РФ - Міненерго

1605 споживачів відрізано від газопостачання в Харківській області через пошкодження обстрілами РФ газопроводів, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає Міненерго у своєму оновленні в телеграмі у суботу, ремонтні бригади поки що не можуть дістатися до місць пошкоджень.

Що стосується електроенергетики, то через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі продовжують застосовуватися графіки відключень у Харківській області і для промисловості - у Кривому Розі. Водночас поки що не йдеться про графіки обмеження потужності, що діяли в усіх областях, за винятком Херсонської, 8-10 травня після останнього масованого обстрілу російських агресорів. Оператори системи розподілу е/е у своїх соцмережах також повідомляють про відсутність лімітів на ранок.

При цьому сьогодні за запитом України вже здійснювалося традиційне після обстрілу 8 травня аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини, її залучення передбачається і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

Імпорт е/е знову зріс - до рекордних цього місяця 17 тис. МВт-год (учора було майже 14 тис. МВт-год).

Експорту декілька днів поспіль немає.