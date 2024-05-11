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11:19 11.05.2024

Фінал "Євробачення-2024" відбудеться в суботу, Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під №2

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Фінал "Євробачення-2024" відбудеться в суботу, Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під №2
Фото: Суспільне мовлення

Фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", на якому 26 учасників представлятимуть свою країну, відбудеться у суботу, 11 травня, у шведському місті Мальме.

Зокрема, за результатами глядацького голосування у двох півфіналах до гранд-фіналу конкурсу пройшли: Україна, Сербія, Португалія, Словенія, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург, Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Швеція як країна-переможниця "Євробачення-2023".

Дует виконавиць від України Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria" виступить під номером 2.

У фіналі українці зможуть проголосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України.

Згідно з правилами конкурсу, глядацьке голосування розпочнеться, щойно перший учасник вийде на сцену, а проголосувати за свого фаворита можна через застосунок Eurovision Song Contest або надіславши SMS на номер 7576 із порядковим номером відповідного виступу.

Крім того, глядачі з країн, які не беруть участі в конкурсі, можуть віддати бал за фаворита в рамках блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу на сайті www.esc.vote.

У 2024 році коментаторами фіналу "Євробачення" в Україні будуть телеведучий Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Суспільний мовник транслюватиме "Євробачення-2024" наживо по телебаченню, радіо та на диджитал-платформах. Зокрема, пряма трансляція гранд-фіналу розпочнеться на телеканалі "Суспільне Культура" о 22:00, окрім того, наживо ефір першого півфіналу можна буде послухати на "Радіо Промінь", також ефір можна буде дивитися на сайті "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення", на фейсбук-сторінках "Євробачення Україна", "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший" та "Радіо Промінь".

Як повідомлялося, представниця Швеції виконавиця Loreen перемогла в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у Ліверпулі (Велика Британія), український гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel посів шосте місце.

68-й конкурс "Євробачення" приймає шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.

Теги: #євробачення #фінал

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