Події

21:06 10.05.2024

Новий пакет військової допомоги США включає боєприпаси, "Хаймарси", "Бредлі" і БТР

2 хв читати
Новий пакет військової допомоги США включає боєприпаси, "Хаймарси", "Бредлі" і БТР

Черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який буде передано Україні із запасів Міністерства оборони США і який оцінюють у $400 млн, містить системи протиповітряної оборони, артилерійські постріли, бронетехніку й протитанкові засоби.

Як повідомляється на сайті американського оборонного відомства в п'ятницю, пакет охоплює додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot, додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем Nasams, зенітні ракети Stinger, ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), високоточні авіаційні боєприпаси і високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM).

Також пакет містить додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) і боєприпаси, бойові машини піхоти "Бредлі", бронетранспортери М113, машини з протимінним захистом (MRAP), причепи для перевезення важкої техніки, протитанкові комплекси "Джавелін" та АТ-4, берегові й річкові патрульні катери, а також обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами.

Пакет також передбачає постачання стрілецької зброї та додаткових набоїв до неї, гранат, обладнання для підриву боєприпасів і для розчищення перешкод, засоби хімічного, біологічного й радіоактивного захисту, а також різні запчастини, навчальне спорядження, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати і далі працюватимуть разом майже із 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - йдеться в повідомленні.

Раніше в п'ятницю президент США Джозеф Байден підписав меморандум, яким доручає державному секретарю США виділити новий пакет військової допомоги Україні. "Делегую державному секретарю повноваження... розпорядитися щодо виділення до 400 мільйонів доларів США на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні й ухвалити рішення, необхідні для направлення такої допомоги", - йдеться в тексті документа.

 

Теги: #військова_допомога #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 10.05.2024
Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

19:29 10.05.2024
Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

18:43 10.05.2024
США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

07:35 10.05.2024
Пентагон запобіг використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою

Пентагон запобіг використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою

23:44 09.05.2024
Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь України найближчими тижнями

Держдеп США анонсував поставки нових озброєнь України найближчими тижнями

05:59 09.05.2024
Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

Палата представників США відхилила спроби змістити Джонсона з посади спікера

04:47 09.05.2024
США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

США не будуть постачати зброю Ізраїлю, якщо той почне велике вторгнення в Рафах - Байден

03:48 09.05.2024
"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

09:06 08.05.2024
Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

Президенти США та Румунії обговорили стратегічне партнерство двох країн

19:46 07.05.2024
Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

Умєров поінформував главу Пентагону про поточну ситуацію на фронті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Організацію Саміту миру вже опрацьовано - Зеленський

Зеленський про новий пакет військової підтримки США: Важливо, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті

Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум - Зеленський про спроби РФ прорвати оборону ЗС України на півночі Харківської області

Зеленський обговорив із Сирським оборону та зміцнення позицій на Харківщині

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

ОСТАННЄ

Організацію Саміту миру вже опрацьовано - Зеленський

Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум - Зеленський про спроби РФ прорвати оборону ЗС України на півночі Харківської області

Зеленський обговорив із Сирським оборону та зміцнення позицій на Харківщині

Єрмак: Успіхи боротьби на фронті та Глобального саміту миру дадуть результат для справедливого миру в Україні

Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО

Українська авіація завдала за добу ударів по 17 місцях скупчення окупантів

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 67 авіаударів по Україні, обстріляли близько 110 населених пунктів

Окупанти розпочали атаки на слобожанському напрямку, найбільше відбито на авдіївському й бахмутському

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

США ВИДІЛЯТЬ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ НА $400 МЛН - БІЛИЙ ДІМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА