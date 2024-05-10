Новий пакет військової допомоги США включає боєприпаси, "Хаймарси", "Бредлі" і БТР

Черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який буде передано Україні із запасів Міністерства оборони США і який оцінюють у $400 млн, містить системи протиповітряної оборони, артилерійські постріли, бронетехніку й протитанкові засоби.

Як повідомляється на сайті американського оборонного відомства в п'ятницю, пакет охоплює додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot, додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем Nasams, зенітні ракети Stinger, ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), високоточні авіаційні боєприпаси і високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM).

Також пакет містить додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) і боєприпаси, бойові машини піхоти "Бредлі", бронетранспортери М113, машини з протимінним захистом (MRAP), причепи для перевезення важкої техніки, протитанкові комплекси "Джавелін" та АТ-4, берегові й річкові патрульні катери, а також обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами.

Пакет також передбачає постачання стрілецької зброї та додаткових набоїв до неї, гранат, обладнання для підриву боєприпасів і для розчищення перешкод, засоби хімічного, біологічного й радіоактивного захисту, а також різні запчастини, навчальне спорядження, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати і далі працюватимуть разом майже із 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - йдеться в повідомленні.

Раніше в п'ятницю президент США Джозеф Байден підписав меморандум, яким доручає державному секретарю США виділити новий пакет військової допомоги Україні. "Делегую державному секретарю повноваження... розпорядитися щодо виділення до 400 мільйонів доларів США на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні й ухвалити рішення, необхідні для направлення такої допомоги", - йдеться в тексті документа.