Події

19:13 10.05.2024

У Єлизаветівці на Донеччині під обстрілом загинули 2 мирні жителі, у Часовому Ярі 2 поранених

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У Єлизаветівці на Донеччині під обстрілом загинули 2 мирні жителі, у Часовому Ярі 2 поранених

Двоє мирних жителів села Єлизаветівка Покровського району загинули, також двоє жителів міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області дістали поранень унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"10 травня 2024 року окупаційні війська атакували м. Часів Яр. Від влучання на одній з вулиць дістали поранення жінка й чоловік. Також пошкоджено житлові будинки. Під приціл армії рф потрапило с. Єлизаветівка Покровського району, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #донецька #жертви #обстріли

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