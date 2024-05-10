ТЦК мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог - юрист

Територіальні центри комплектації (ТЦК) мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог до таких документів, вважає радник юридичної фірми Arzinger Ганна Резнікова.

"У нас є приватні клініки, і людина має право обрати відповідний приватний медзаклад, щоб пройти лікування, і де є відповідний лікар. Думаю, що ТЦК ставитимуться з певним розумінням, тому що лікарняний, відкритий у приватній клініці, нічим не відрізняється від лікарняного іншої клініки", - сказала вона під час вебінару юрфірми в п'ятницю.

Водночас юрист зазначила, що ТЦК можуть визнавати незадовільними причинами неявки лікарняні, відкриті приватними клініками, "просто через те, що є певна вимога до документів, які мають підтверджувати поважну причину (неявки до ТЦК - ІФ-У)".