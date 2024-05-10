Події

18:45 10.05.2024

ТЦК мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог - юрист

1 хв читати
ТЦК мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог - юрист

Територіальні центри комплектації (ТЦК) мають приймати лікарняні, які виписали приватні клініки, за умови дотримання всіх вимог до таких документів, вважає радник юридичної фірми Arzinger Ганна Резнікова.

"У нас є приватні клініки, і людина має право обрати відповідний приватний медзаклад, щоб пройти лікування, і де є відповідний лікар. Думаю, що ТЦК ставитимуться з певним розумінням, тому що лікарняний, відкритий у приватній клініці, нічим не відрізняється від лікарняного іншої клініки", - сказала вона під час вебінару юрфірми в п'ятницю.

Водночас юрист зазначила, що ТЦК можуть визнавати незадовільними причинами неявки лікарняні, відкриті приватними клініками, "просто через те, що є певна вимога до документів, які мають підтверджувати поважну причину (неявки до ТЦК - ІФ-У)".

Теги: #тцк #юрист

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 04.05.2024
На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

15:27 25.04.2024
Територіальні центри комплектування працюють 24/7 - Сухопутні війська ЗСУ

Територіальні центри комплектування працюють 24/7 - Сухопутні війська ЗСУ

14:28 25.04.2024
ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

ТЦК за кордоном не працюватимуть - Міноборони України

17:53 06.04.2024
У Києві затримали чоловіка, який напав на співробітників Деснянського ТЦК

У Києві затримали чоловіка, який напав на співробітників Деснянського ТЦК

21:14 05.04.2024
СБУ затримала військовослужбовця ТЦК, підозрюваного в незаконному переправленні осіб через кордон

СБУ затримала військовослужбовця ТЦК, підозрюваного в незаконному переправленні осіб через кордон

13:14 05.04.2024
Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

Військкомати незабаром почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

07:16 18.03.2024
Лубінець відреагував на затримання представниками ТЦК у Львівській області місцевого волонтера

Лубінець відреагував на затримання представниками ТЦК у Львівській області місцевого волонтера

14:56 16.03.2024
В одному із Закарпатських ТЦК здійснюється службова перевірка за фактом спроби суїциду чоловіка - Суспільне

В одному із Закарпатських ТЦК здійснюється службова перевірка за фактом спроби суїциду чоловіка - Суспільне

18:44 08.03.2024
Більшість обвинувальних вироків за ухилення від мобілізації ухвалюють зі звільненням від виконання вироків - юрист

Більшість обвинувальних вироків за ухилення від мобілізації ухвалюють зі звільненням від виконання вироків - юрист

04:44 01.03.2024
У Тернополі Спецпрокуратура перевірить дії службовців ТЦК у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного

У Тернополі Спецпрокуратура перевірить дії службовців ТЦК у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Президент Словаччини: Трагедію в Україні необхідно зупинити, весь цивілізований світ має взяти в цьому участь

У прикордонних населених пунктах на Харківщині тривають активні бої - Синєгубов

Україна та Словаччина мають якомога більше інтегрувати свій підприємницький потенціал - Зеленський

ОСТАННЄ

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

Байден розпорядився виділити Україні $400 млн військової допомоги

США ВИДІЛЯТЬ ВІЙСЬКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ НА $400 МЛН - БІЛИЙ ДІМ

У Єлизаветівці на Донеччині під обстрілом загинули 2 мирні жителі, у Часовому Ярі 2 поранених

Лідери держав, які справді хочуть зупинити війну РФ проти України, мають бути присутні на Глобальному саміті миру - Єрмак

Окупанти обстріляли селище Веселе біля Нової Каховки, поранено 84-річну мешканку - обладміністрація

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн - ЗМІ

Росіяни обстріляли Херсонщину, поранено двох людей - голова ОВА

Шмигаль на зустрічі з Чапутовою: Розраховуємо, що підтримка Словаччини буде непохитною

У Нацгвардії України показали знищений ворожий десант під час наступу на Харківську область

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА