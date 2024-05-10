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16:57 10.05.2024

Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

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Зеленський - словакам: Скепсис щодо планів Путіна існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі повної окупації України Путіним російські ракети прилітатимуть і по території Словаччини.

Глава держави насамперед подякував словацьким активістам і противникам політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, які наприкінці квітня за власною ініціативою зібрали близько EUR4 млн на боєприпаси для ЗСУ.

"Хотів би подякувати людям Словаччини за їхню незгасну підтримку. Це так важливо. Тому що ті, хто бажає втомлюватися, і вони постійно так і кажуть, що ми втомлюємося, а є люди, які розуміють, що їм непросто, але вони продовжують підтримувати Україну. І таких людей багато на різних континентах. Дякую вашій країні і людям за те, що вони, незважаючи ні на кого і ні на що, продовжують підтримувати нас", - заявив Зеленський на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві.

Президент України також розповів, як приклад, як "до 2014 року багато українців, особливо на сході, завжди говорили: нам треба шукати шляхи дружнього життя з нашими сусідами, з РФ, у нас там родичі й багато спільного. І такого було багато в нашому суспільстві. А потім, особливо після захоплення їхніх домівок, після початку повномасштабної війни гинули їхні діти, тому що під час наступу на схід Росія знищувала все повністю, була масова окупація, розстріли, зґвалтування".

"І тепер більшість тих, хто думав, як нам побудувати з РФ відносини, вони не хочуть чути про жодні відносини. Вони хочуть справедливості, вони хочуть помсти - за вбивства їхніх дітей, знищення їхніх будинків, за знищення їхніх життів. І вони зрозуміли, що Росія - це не сусід, не друг, не брат, який відібрав життя. Це ворог", - сказав Зеленський.

Як президент зазначив, "і ось цей скепсис існує доти, доки війна не приходить до тебе в дім".

"Я бажаю людям Словаччини, тим, хто живе ще в скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили те, що побачили українці. Щоб війна не прийшла на їхню територію", - наголосив він.

За його словами, "якщо не допомагати Україні, ми будемо слабшими, а Путін буде йти до повного знищення нашої держави, до повної окупації. Це говорить про те, що він буде і на кордонах вашої держави".

"І зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на кордони між Україною і Росією: чи прилітають ракети по нас із території РФ? Так. Тому що це війна. І якщо Росія буде на кордонах із вами - хочуть цього ваші люди чи ні - ракети прилітатимуть. Безумовно. Тому що це війна. Просто це буде. Це і є результат війни. Тому деяким особливо скептичним людям потрібно розуміти - сьогодні їхні діти ходять до школи. А це набагато краще, коли їхні діти живі й ходять до школи не в підвал", - резюмував Зеленський.

Теги: #зеленський #словаччина

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