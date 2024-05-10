Ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання зброї, - Зеленський на зустрічі з Чапутовою

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю в Києві зустріч із президентом Словаччини Зузанною Чапутовою та поінформував її про спробу російської армії розширити наступ на харківському та донецькому напрямках.

"Сьогодні ми докладно обговорили ситуацію на фронті. Я поінформував про чергову російську спробу розширити наступальні дії на території Донецької та Харківської областей і також про наші потреби, зокрема збройні, щоб зірвати те, що намагається зробити окупант", - повідомив президент у своєму телеграмі.

Як він наголосив, "зараз не всі наші партнери оперативно виконують домовленості, і ми потребуємо максимальної зосередженості друзів України, щоб прискорити постачання".

"Вдячний кожному лідеру, які допомагають нам у цьому", - сказав Зеленський, а також подякував Чапутовій за її рішучість і моральне лідерство, проявлені в умовах цієї війни.