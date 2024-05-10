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12:08 10.05.2024

Виплати 70 тис. грн для військовослужбовців розпочнуть після надходження до Міноборони документів про їх перебування 30 днів на передовій - Шмигаль

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Виплати 70 тис. грн для військовослужбовців розпочнуть після надходження до Міноборони документів про їх перебування 30 днів на передовій - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що виплати доплат у 70 тис. грн для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на першій лінії, розпочнуться після надходження до Міністерства оборони документів про перебування військових 30 днів на передовій.

"Жодна виплата військових не буде втрачена. Усі нормативні документи ухвалено. Всі виплати буде здійснено відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів", - сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

За словами прем'єра, у документах чітко прописано, що доплата в 70 тис. грн здійснюється за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій.

"Щойно військові проведуть облік і перші документи про перебування 30 днів на передовій буде подано до Міноборони, здійснюватимуться виплати на регулярній основі", - наголосив Шмигаль.

Щодо виплати 15 млн грн родичам загиблих військовослужбовців, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що такі виплати також відбуваються відповідно до законодавства.

Вона зазначила, що порядок і сума виплат залежить від кількості родичів, які претендують на цю виплату. Зокрема 3 млн грн виплачують у перший місяць рівними частинами між усіма одержувачами, а далі виплати решти коштів розподіляють рівномірно протягом 40 місяців.

Як повідомлялося, 12 квітня Кабінет Міністрів встановив доплату в розмірі 70 тис. грн для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Теги: #військовослужбовці #виплати

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