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10:14 10.05.2024

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ триватиме 10-15 травня

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Додатковий період реєстрації для участі в НМТ триватиме 10-15 травня

Додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) триватиме протягом 10-15 травня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Згідно з повідомленням пресслужби УЦОЯО, цей період реєстрації передбачено для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову, і тих, хто не зміг із поважної причини вчасно зареєструватися.

У цей період також здійснюють реєстрацію осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах.

"Тим, хто буде реєструватися в додатковий період, радимо після надсилання реєстраційних даних на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти щодень перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання реєстраційних документів, аби в разі виявлення недоліків у них встигнути про це дізнатися та виправити їх. Адже іншого шансу зареєструватися ви вже не матимете", - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році міститиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) і один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

Для участі в основній сесії НМТ-2024 зареєструвалося 287 тис. осіб.

Теги: #нмт #реєстрація

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