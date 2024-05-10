Одну жінку поранено в Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів

У Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів поранено жінку, за добу окупанти 547 разів ударили по регіону, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Одна жінка поранена під час ворожого РСЗВ-обстрілу по Запорізькому району. Протягом доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Зокрема, ️207 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. ️20 обстрілів із РСЗВ накрили Магдалинівку, Малу Токмачку, Новоандріївку і Роботине. ️320 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла, додав Федоров.