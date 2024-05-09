Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Українські безпілотні літальні апарати в ніч на четвер завдали удару по двох перевалювальних нафтобазах біля міста Анапа в Краснодарському краї РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Цієї ночі "бавовна розцвіла" на двох нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ... Це була успішна операція ударних безпілотників СБУ", - розповіло інформоване джерело в четвер.

За його словами, ці нафтобази є перевалювальними - для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

"У російських пабліках поширюється відео пожеж, що виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що пожежі ліквідовують 62 людини й понад 100 одиниць техніки, а це означає, що палає потужно", - додав співрозмовник агентства.