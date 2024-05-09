Зеленський закликав нарощувати співпрацю між громадами України та Європи

У червні має розпочатися етап переговорів про вступ України до ЄС, повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер на Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві.

"Тепер у червні має розпочатися новий дуже важливий етап. Етап переговорів про вступ України. Я прошу вас і далі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі. Між нашими країнами, нашими громадами", - сказав він.

"Уже другий саміт наших громад, наших горизонтальних зв'язків. І в Європі, і з партнерами Європи, зокрема зі Сполученими Штатами Америки. 18 країн сьогодні представлені тут, на другому саміті. Сотні міст і громад. Будь ласка, робіть усе можливе, щоб усі ми на рівні своїх країн, на рівні всієї Європи не втрачали жодного шансу на безпеку", - сказав Зеленський.

За його словами, "сьогодні підготовлено нові домовленості між нашими громадами та громадами ваших країн. Нові угоди, які додадуть усім нам необхідної сили".

"Ми всі разом маємо дбати про захист життя, щоб бути такими європейцями, які передадуть дітям спадщину. І ця спадщина - мир, сила і перспективи для всіх. Наша Європа - Європа, у якій справді хочеться жити", - наголосив Зеленський.