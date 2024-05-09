Події

13:02 09.05.2024

Зеленський закликав нарощувати співпрацю між громадами України та Європи

1 хв читати
Зеленський закликав нарощувати співпрацю між громадами України та Європи

У червні має розпочатися етап переговорів про вступ України до ЄС, повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер на Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві.

"Тепер у червні має розпочатися новий дуже важливий етап. Етап переговорів про вступ України. Я прошу вас і далі нарощувати співпрацю між усіма нами в Європі. Між нашими країнами, нашими громадами", - сказав він.

"Уже другий саміт наших громад, наших горизонтальних зв'язків. І в Європі, і з партнерами Європи, зокрема зі Сполученими Штатами Америки. 18 країн сьогодні представлені тут, на другому саміті. Сотні міст і громад. Будь ласка, робіть усе можливе, щоб усі ми на рівні своїх країн, на рівні всієї Європи не втрачали жодного шансу на безпеку", - сказав Зеленський.

За його словами, "сьогодні підготовлено нові домовленості між нашими громадами та громадами ваших країн. Нові угоди, які додадуть усім нам необхідної сили".

"Ми всі разом маємо дбати про захист життя, щоб бути такими європейцями, які передадуть дітям спадщину. І ця спадщина - мир, сила і перспективи для всіх. Наша Європа - Європа, у якій справді хочеться жити", - наголосив Зеленський.

Теги: #єс #громади #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 08.05.2024
Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

15:27 08.05.2024
Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

08:37 08.05.2024
Зеленський про масовану атаку РФ: Світ не має права дати ще один шанс нацизму

Зеленський про масовану атаку РФ: Світ не має права дати ще один шанс нацизму

20:42 07.05.2024
Посли ЄС розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility, 8 травня

Посли ЄС розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility, 8 травня

18:23 07.05.2024
Посли ЄС 8 травня розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility

Посли ЄС 8 травня розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility

17:57 07.05.2024
Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії продовження військової допомоги

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії продовження військової допомоги

12:27 07.05.2024
Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

12:18 07.05.2024
15 міськрад обласних центрів України отримали найвищий бал за рівнем відкритості - Рух "Чесно"

15 міськрад обласних центрів України отримали найвищий бал за рівнем відкритості - Рух "Чесно"

19:00 06.05.2024
Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям

Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям

18:22 06.05.2024
Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Президентка Європарламенту прибула до Києва

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

ОСТАННЄ

Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Мери Києва та Брюсселя передали військовим систему РЕБ, Starlink і 50 FPV-дронів

Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Виступ Alyona Alyona & Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 входить до трійки за кількістю переглядів

Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, місцями дощі, найближчої ночі очікуються поверхневі заморозки

Прем'єр-міністр Ірландії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президентка Європарламенту прибула до Києва

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА