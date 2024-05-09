"Дочка" Google представила АІ-модель для прогнозування поведінки молекул у клітинах

Google DeepMind, дочірня компанія американської Google, що входить в Alphabet Inc., представила модель штучного інтелекту (ШІ) AlphaFold 3 для роботи з живими клітинами.

Згідно з публікацією в журналі Nature, нова модель дає найскладніші прогнози щодо того, який вигляд мають і взаємодіють мініатюрні біологічні структури.

Це має допомогти у вивченні хвороб і пошуку способів лікування раку та інших захворювань, пише Financial Times.

"Біологія - це динамічна система, і потрібно розуміти, як виникають її атрибути внаслідок взаємодії різних молекул у клітинах", - сказав глава і співзасновник DeepMind Деміс Хассабіс.

DeepMind розробила AlphaFold 3 у співпраці зі своїм колишнім підрозділом Isomorphic Labs зі сфери пошуку нових лікарських засобів. Перша версія AlphaFold з'явилася 2018 року.