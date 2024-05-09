Події

02:16 09.05.2024

Окупанти за день 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області

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Окупанти за день 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Російські окупанти за минулий день 36 разів обстріляли з різних видів зброї прикордоння Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середина-Будська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі.

Зокрема, на територію Середино-Будської громади росіяни скинули 15 мін, також були обстріли з РСЗВ (8 вибухів), артилерії (10 вибухів), атаки FPV дронів (5 вибухів).

По Юнаківській громаді ворог гатив із мінометів (5 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (6 вибухів) і завдав авіаудару КАБ (2 вибухи).

Також найбільшу кількість вибухів зафіксовано у Великописарівській громаді - обстріли з мінометів (20 вибухів), гранатомета РПГ (12 вибухів); у Білопільській громаді - атаки FPV дронів (2 вибухи), артобстріли (9 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів).

 

Теги: #україна #сумська_область #обстріли

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