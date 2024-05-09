Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Італію обговорив новий пакет військової допомоги Україні і підкреслив, що війська Альянсу не будуть задіяні на українській території, повідомляє ANSA.

"НАТО не має наміру розміщувати сили в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили війська НАТО, вони просили більше підтримки", - сказав Столтенберг.

За його словами, одна з причин, чому росіянам вдалося закріпитися на полі бою останніми місяцями, полягає в тому, що "ми не виконали обіцяне, тобто США, яким знадобилося шість місяців, щоб узгодити новий пакет допомоги".

Також він згадав обіцяний мільйон снарядів з Європи, які були доставлені в набагато меншій кількості.

"Зараз ситуація змінюється", - додав генсек НАТО.