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01:56 09.05.2024

Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

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Країни НАТО не мають наміру розміщувати свої війська в Україні - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Італію обговорив новий пакет військової допомоги Україні і підкреслив, що війська Альянсу не будуть задіяні на українській території, повідомляє ANSA.

"НАТО не має наміру розміщувати сили в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили війська НАТО, вони просили більше підтримки", - сказав Столтенберг.

За його словами, одна з причин, чому росіянам вдалося закріпитися на полі бою останніми місяцями, полягає в тому, що "ми не виконали обіцяне, тобто США, яким знадобилося шість місяців, щоб узгодити новий пакет допомоги".

Також він згадав обіцяний мільйон снарядів з Європи, які були доставлені в набагато меншій кількості.

"Зараз ситуація змінюється", - додав генсек НАТО.

 

Теги: #допомога #нато #україна #італія

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