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20:09 08.05.2024

Голова Військового комітету НАТО розкритикував Бельгію за недостатні зусилля у сфері оборони

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Голова Військового комітету НАТО розкритикував Бельгію за недостатні зусилля у сфері оборони

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розкритикував владу Бельгії за недостатні, на його думку, зусилля у сфері зміцнення оборони країни, повідомила в середу газета La Libre Belgique.

"Не готуватися до війни означає збільшувати ймовірність війни", - заявив нідерландський адмірал на слуханнях у комітеті з оборони бельгійської палати представників.

Його виступу в парламенті передувала бесіда на ту саму тему з прем'єр-міністром Александером Де Кроо, а також із міністрами оборони, закордонних справ і главою генштабу. За його словами, перед країною стоїть подвійна проблема: Бельгія не досягла цілей 2021 року у сфері оборонного зміцнення, а 2025 року перед країнами НАТО поставлять іще більш значущу мету.

Як аргумент адмірал наводив "російську загрозу".

При цьому Бауер позитивно відгукнувся про окремі бельгійські заходи у сфері оборони, але назвав їх недостатніми. "Ви замовили 34 винищувачі F-35. Цього мало. НАТО просить їх 45", - сказав адмірал. Він також вважає непотрібним зволіканням рішення перенести формування додаткової бельгійської механізованої бригади на 2040 рік.

La Libre Belgique зазначає, що розмір частки ВВП на оборону є предметом тривалих дебатів у Бельгії. Країна за цим показником є одним з аутсайдерів НАТО. Лише до 2030 року військові асигнування Бельгії мають досягти 1,57% ВВП, а поставленої у 2014 році мети у 2% - тільки до 2035 року.

Теги: #нато #критика #бельгія

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