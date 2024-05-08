Події

13:35 08.05.2024

Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

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Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

Верховна Рада затвердила укази президента України Володимира Зеленського про пролонгування на 90 днів термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації.

За відповідні законопроєкти №11234 і №11235 проголосували в цілому 339 і 336 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Згідно із законопроєктами, терміни дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжуються з 14 травня.

Це одинадцяте рішення українського парламенту про дію воєнного стану та мобілізації, починаючи з дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну - 24 лютого 2022 року.

Теги: #продовження #воєнний_стан

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