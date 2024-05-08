Події

12:19 08.05.2024

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА

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Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА
Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок ракетної атаки, завданої росіянами вночі по Запоріжжю, у місті попередньо пошкоджені 15 житлових і шість нежитлових будинків, три навчальні заклади та заклад охорони здоров'я, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ракетної атаки, якої сьогодні зазнало Запоріжжя, за попередніми даними пошкоджено об’єкти в чотирьох районах міста: 15 житлових будинків та 6 нежитлових; 3 заклади освіти; заклад охорони здоровʼя; гараж та автомобілі", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Усі необхідні служби працюють над усуненням наслідків ворожого обстрілу в місті.

Теги: #запоріжжя #ракетна_атака

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