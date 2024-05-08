Події

11:51 08.05.2024

У Києві в травні проїзд з Подільського мостового переходу біля залізничної станції Райдужний будуватимуть цілодобово

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У Києві протягом усього травня цілодобово триватимуть роботи з влаштування прямого проїзду з Подільського мостового переходу в напрямку вул. Оноре де Бальзака та спорудження тунелю під залізничними коліями біля залізничної станції Райдужний, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Траса Подільського мостового переходу перетинається із залізничними коліями АТ "Укрзалізниця", відповідно фахівці працюватимуть у вікна, що їх надає "Укрзалізниця", - уточнюється в повідомленні.

Теги: #будівництво #подільський

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