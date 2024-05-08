У Києві в травні проїзд з Подільського мостового переходу біля залізничної станції Райдужний будуватимуть цілодобово

У Києві протягом усього травня цілодобово триватимуть роботи з влаштування прямого проїзду з Подільського мостового переходу в напрямку вул. Оноре де Бальзака та спорудження тунелю під залізничними коліями біля залізничної станції Райдужний, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Траса Подільського мостового переходу перетинається із залізничними коліями АТ "Укрзалізниця", відповідно фахівці працюватимуть у вікна, що їх надає "Укрзалізниця", - уточнюється в повідомленні.