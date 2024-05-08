ДТЕК повернув світло у Вишгородський район Київщини після відключення внаслідок ранкової атаки РФ

Енергетики ДТЕК оперативно відновили електропостачання понад 1 тис. родин у Вишгородському районі Київської області, які були знеструмлені внаслідок пошкодження уламками електромереж під час чергової масованої атаки російських агресорів уранці середи.

"1023 родини у Вишгородському районі залишилися без електрики. Енергетикам ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання. Усі родини знову зі світлом", - ідеться в повідомленні енергохолдингу в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, росіяни в середу рано-вранці масовано атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються.