Події

10:49 08.05.2024

ДТЕК повернув світло у Вишгородський район Київщини після відключення внаслідок ранкової атаки РФ

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ДТЕК повернув світло у Вишгородський район Київщини після відключення внаслідок ранкової атаки РФ

Енергетики ДТЕК оперативно відновили електропостачання понад 1 тис. родин у Вишгородському районі Київської області, які були знеструмлені внаслідок пошкодження уламками електромереж під час чергової масованої атаки російських агресорів уранці середи.

"1023 родини у Вишгородському районі залишилися без електрики. Енергетикам ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання. Усі родини знову зі світлом", - ідеться в повідомленні енергохолдингу в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, за даними Міністерства енергетики, росіяни в середу рано-вранці масовано атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються.

Теги: #світло #київська_область

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