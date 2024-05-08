Клименко: У День пам'яті та перемоги над нацизмом РФ знову продемонструвала світові свою терористичну сутність

У День пам'яті та перемоги над нацизмом РФ знову продемонструвала світові свою терористичну сутність, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Росія вкотре продемонструвала світу свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", - написав він у телеграм-каналі.

Клименко підсумував, що вранці у середу ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удари потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини.

Міністр зазначив, що над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

"З метою безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини із системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій", - написав він.