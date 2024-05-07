Окупанти завдали удару по Херсону, повністю зруйновано кілька приватних будинків - обладміністрація

Російські окупанти обстріляли житлові квартали в Центральному районі Херсона, повідомив у вівторок увечері голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Травмованих серед херсонців немає. Однак у людей гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

"Уламками понівечено приватні будинки. Пошкоджені вікна, дахи, газогін. Через влучання снарядів кілька осель повністю зруйновані", - додав голова обладміністрації.