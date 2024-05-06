У Голосіївському районі Києва знайдено російську ракету Х-69, її бойову частину знешкоджено

Сапери знешкодили бойову частину нової російської ракети, знайденої в лісі на території Голосіївського району Києва, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"У Голосіївському районі столиці на території лісового масиву місцевий житель помітив підозрілий предмет, схожий на частину ракети, що стирчала із землі. Сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69", - йдеться в повідомленні.

Фахівці ДСНС завантажили бойову частину ракети в спецавтомобіль і транспортували на вибуховий майданчик, повідомили у відомстві.

Х-69 - російська крилата ракета класу "повітря-земля", що перебуває на озброєнні держави-агресора з 2023 року.