Окупанти передислоковують сили для можливого наступу на Харків - ISW

Російські військові передислокували батальйон 76 повітрянодесантної дивізії до Курської області в рамках накопичення сил для можливої майбутньої наступальної операції на північний схід України та місто Харків, а також формують Північне угруповання військ на бєлгородсько-харківському напрямку, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські військові зосередили в Бєлгородській області понад 31 тис. військовослужбовців; більше ніж 10 тис. військовослужбовців у Курській області та більше ніж 8 тис. військовослужбовців у Брянській області", - йдеться у зведенні за 5 травня.

Водночас аналітики вважають, що російське Північне угруповання військ не зможе здійснити успішну наступальну операцію із захоплення Харкова. "ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення міста, але російський наступ на Харків і Суми призведе до відволікання українських сил з інших, більш важливих ділянок лінії фронту", - наголошується у зведенні.

У ISW зазначають, що Україні слід якомога швидше перехопити ініціативу на всьому театрі воєнних дій, оскільки передача такої ініціативи Росії у 2024 році надасть останній переваги, однак раніше офіційні особи США виступали за те, щоб Україна вела у 2024 році активну оборону й готувалася до контрнаступу у 2025 році. "Українська активна оборона у 2025 році поступиться ініціативою на всьому театрі воєнних дій російським військам більш ніж на рік", - переконані аналітики.

Наголошується, що спроможності України звільнити свою територію і здійснити контрнаступальні операції залежать від низки досі не ухвалених рішень на Заході, у РФ та Україні, "а будь-які зовнішні спроби нав'язати графік українських контрнаступальних операцій ігнорують реальність бойової ситуації".