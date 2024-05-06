Уночі окупанти пошкодили об'єкт "Укренерго" в Сумській області та призвели до відключення обладнання "Харківобленерго"

Унаслідок ракетно-дронового удару російських агресорів по Сумській області вночі понеділка пошкоджено високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго", повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги, і зараз ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.

Крім того, енергетикам вдалося повернути в роботу більшу частину обладнання "Харківобленерго", яке відключилося дією захисту через атаки росіян.

"Повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поруч з об'єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою", - пояснили в компанії.