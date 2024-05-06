Події

08:36 06.05.2024

Уночі окупанти пошкодили об'єкт "Укренерго" в Сумській області та призвели до відключення обладнання "Харківобленерго"

1 хв читати
Уночі окупанти пошкодили об'єкт "Укренерго" в Сумській області та призвели до відключення обладнання "Харківобленерго"

Унаслідок ракетно-дронового удару російських агресорів по Сумській області вночі понеділка пошкоджено високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго", повідомила компанія.

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу після відбою тривоги, і зараз ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.

Крім того, енергетикам вдалося повернути в роботу більшу частину обладнання "Харківобленерго", яке відключилося дією захисту через атаки росіян.

"Повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поруч з об'єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою", - пояснили в компанії.

 

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 04.05.2024
Атаковано енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області - Міненерго

Атаковано енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області - Міненерго

15:55 03.05.2024
Велика Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні 13 інноваційних проєктів в енергетиці - глава Міненерго

Велика Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні 13 інноваційних проєктів в енергетиці - глава Міненерго

13:10 30.04.2024
Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

10:40 30.04.2024
Дві шахти на Донеччині були знеструмлені через обстріл, аварійної допомоги з Європи 29 квітня не залучали - Міненерго

Дві шахти на Донеччині були знеструмлені через обстріл, аварійної допомоги з Європи 29 квітня не залучали - Міненерго

20:16 27.04.2024
Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

14:38 27.04.2024
Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

16:58 26.04.2024
Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

19:05 23.04.2024
У Фонді підтримки енергетики України зібрано близько EUR410 млн від 13 країн

У Фонді підтримки енергетики України зібрано близько EUR410 млн від 13 країн

10:14 23.04.2024
Байден повідомив про виділення $7 млрд на сонячну енергетику

Байден повідомив про виділення $7 млрд на сонячну енергетику

19:07 22.04.2024
У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

У Харківській області залишаються без світла ще до 100 знеструмлених від початку великої війни населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог за добу втратив 1040 осіб

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Ворожий дрон пошкодив високовольтну лінію електропередач у Червоногригорівській ОТГ

Сили оборони відбили 31 атаку на авдіївському і 36 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 125 бойових зіткнень

Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

ОСТАННЄ

Ворог за добу втратив 1040 осіб

За добу на Харківщині одна загибла, 20 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Ворожий дрон пошкодив високовольтну лінію електропередач у Червоногригорівській ОТГ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Сили оборони відбили 31 атаку на авдіївському і 36 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 125 бойових зіткнень

Росіяни за добу здійснили два ракетних і 120 авіаударів

Російські війська за добу понад 402 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

У Сумській області ППО ліквідувала 12 із 13 ворожих "шахедів"

В Одеській області відсторонено поліцейську за висловлювання щодо обов'язку чергування біля церкви

Росіяни обстріляли шість громад у прикордонні Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА