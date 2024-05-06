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06:58 06.05.2024

США призупинили постачання боєприпасів Ізраїлю

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США призупинили постачання боєприпасів Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена минулого тижня призупинила постачання Ізраїлю боєприпасів американського виробництва, повідомляє в неділю портал Axios із посиланням на ізраїльських чиновників.

"Ізраїльські офіційні особи заявили, що постачання боєприпасів до Ізраїлю було зупинено минулого тижня", - інформує портал.

Як зазначає Axios, це перший такий випадок після нападу ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.

За даними джерел порталу, це "викликало серйозну стурбованість в ізраїльському уряді".

Останніми місяцями влада США регулярно закликає Ізраїль докладати значно більше зусиль для надання гумдопомоги мирним палестинцям із Гази. Крім того, у Вашингтоні закликали ізраїльських військових більш акуратно вибирати цілі для ударів.

7 жовтня рух ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь ЦАХАЛ почав військову операцію проти ХАМАС.

Наприкінці квітня Байден підписав схвалений Конгресом США пакет законопроєктів про додаткову фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Закон передбачає, зокрема, виділення додаткової військової допомоги Ізраїлю на суму близько $26,4 млрд. Із цих коштів $9,1 млрд підуть на гуманітарні потреби.

Теги: #сша #ізраїль #боєприпаси

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