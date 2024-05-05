Окупанти за добу завдали двох ракетних і 100 авіаударів по Україні, обстріляли близько 120 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу двох ракетних і 100 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив за добу 57 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - ідеться у зведенні.

Окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Грем'яч Чернігівської області, Деліївка, Прогрес, Вовче, Галицинівка, Євгенівка та Єлизаветівка Донецької області, а також по Харкову. Окупанти використовували авіацію проти української оборони на куп'янському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали близько 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр, Костянтинівка та Вугледар Донецької області.