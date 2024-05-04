На словацькому ПП "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок

На словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" тимчасово припинено оформлення вантажівок через неполадки в роботі сканера, повідомила Державна митна служба України в суботу ввечері.

"Як стало відомо, на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов з ладу сканер, у зв'язку з чим словацька сторона припинила приймати до митного оформлення вантажівки. Тому з українського боку кордону - на митному посту "Ужгород автомобільний" - також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів", - йдеться в телеграм-каналі Держмитниці.

Зазначається, що відповідно до чинної технології митного оформлення Словаччини всі транспортні засоби, які прямують на їхню територію з вантажем, підлягають обов'язковому скануванню на їхньому боці.

У Держмитниці не мають інформації, коли буде закінчено ремонт стаціонарної системи, тому просять перевізників врахувати дану ситуацію і за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.