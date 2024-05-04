За добу ворог завдав п’ять ракетних і 56 авіаударів, обстріляв понад 110 населених пунктів

За добу ворог завдав 5 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у суботу ввечері, противник завдав авіаційних ударів біля н.п. Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки Харківської області; Новосадове, Іванівка, Спірне, Дружба, Тарасівка, Новоселівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області; Берислав Херсонської області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 110 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.